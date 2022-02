Laagvlieger Almere City verrast Jong Ajax, Jong AZ onderuit tegen NAC Breda

Jong Ajax had veel moeite met Almere City, dat op de achttiende positie in de eerste divisie bungelt. De ploeg van John Heitinga kwam dan ook in de elfde minuut op achterstand door een doelpunt van Jeffry Puriel. Tijmen Wildeboer bracht de Amsterdammers helemaal in grote problemen door binnen het half uur de 2-0 te maken.

Tien minuten voor rust antwoordde Jong Ajax via Naci Ünüvar, die de aansluitingstreffer op het scorebord zette. Na rust werden de problemen voor de Ajacieden nog groter. Puriel maakte zijn tweede van de avond en bracht de marge daarmee weer op twee in het voordeel van de bezoekers: 1-3.

Jong AZ

Jong AZ en NAC Breda waren in Wijdewormer aan elkaar gewaagd. De kansenverhouding en het balbezit waren keurig in evenwicht. Toch kwamen de Bredanaars na 22 minuten op voorsprong via Danny Bakker, die uit een hoekschop de bal binnenwerkte. Jong AZ kreeg de nodige kansjes, maar in de 92e minuut Odysseus Velanas de 0-2 en bezorgde NAC daarmee de drie punten.