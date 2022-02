Volendam-doelman Stankovic: "Mijn vader Dejan weet alles van de eerste divisie"

FC Volendam-doelman Filip Stankovic is de laatste weken in bloedvorm. De huurling van Inter Milan hield onder andere zijn ploeg op de been tegen Roda JC en stopte tegen Jong AZ een belangrijke strafschop. De jeugdinternational van Servië heeft zijn voetbaltalent niet van een vreemde. Vader Dejan speelde meer dan driehonderd wedstrijden voor Inter en won met de Italiaanse grootmacht in 2010 de Champions League.

Vader Dejan Stankovic kijkt naar alle wedstrijden van zoon Filip - NH Sport

"Mijn vader weet meer dan ik. Hij kijkt naar al mijn wedstrijden. Hij weet erg veel van de competitie", aldus de 19-jarige Stankovic over de betrokkenheid van zijn vader. Filip werd geboren in Italië toen zijn vader bij Lazio Roma speelde en doorliep later de gehele jeugdopleiding van Inter.

Quote "Als we promoveren wil ik wel mee met FC Volendam de eredivisie in" FC VOlendam-doelman Dejan Stankovic

Inmiddels is Stankovic niet meer weg te denken onder de lat bij FC Volendam en samen met zijn teamgenoten aast hij op promotie. "Het is niet aan mij. Uiteindelijk besluiten de clubs. Maar als we promoveren zou ik wel met FC Volendam mee de eredivisie in willen", aldus de huurling van Inter, die erg op zijn plek is in het vissersdorp. Tekst gaat verder onder de video.

Filip Stankovic voelt zich goed onder de lat bij FC Volendam - NH Sport

Stroeve start De laatste weken verkeert Stankovic in uitstekende vorm, maar de doelman is nog niet zijn teleurstellende thuisdebuut tegen ADO Den Haag vergeten. In die wedstrijd kreeg hij al na negen minuten een rode kaart. Stankovic heeft desondanks wel het gevoel dat hij met zijn gestopte strafschop tegen Jong AZ de fans in Volendam heeft terugbetaald. Tekst gaat verder onder de video.

Filip Stankovic wilde na stroeve start graag wat teruggeven aan de fans - NH Sport

Vrijdagavond speelt Stankovic met FC Volendam tegen Helmond Sport. Dit duel is live te volgen via NH Radio. De uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur en de aftrap is een uur later.