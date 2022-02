Wedstrijd van Telstar afgelast vanwege stormschade ADO-stadion

Telstar speelt vrijdag niet de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Het stadion in Den Haag is beschadigd door storm Eunice en het is nog niet veilig genoeg om te kunnen voetballen.

Er is direct een nieuwe datum gevonden voor ADO Den Haag tegen Telstar. Op maandag 21 maart reizen de Witte Leeuwen af naar de Hofstad. De aftrap is, zoals gebruikelijk in de eerste divisie, om 20.00 uur.

Het dak van het ADO-stadion liep vrijdag flinke schade op door de harde wind. "Mede dankzij adequaat handelen van de brandweer is er tot ieders opluchting niemand gewond geraakt bij dit incident. Inmiddels zijn de losse platen opgeruimd en is zowel de omgeving als het hoofdgebouw van het Cars Jeans Stadion weer vrijgegeven", liet ADO weten in een verklaring.

Koploper FC Volendam speelt vrijdag een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport, Jong Ajax gaat op bezoek bij nummer twee FC Emmen en Jong AZ ontvangt FC Eindhoven.