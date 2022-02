Vanmiddag herdenken Alkmaar en Heiloo de verongelukte vriendinnen Lies (77) en Joke (84)

Wie de vorige week omgekomen vriendinnen Lies (77) en Joke (84) graag wil herdenken, krijgt daar vanmiddag de ruimte voor: op de plek van het ongeluk zullen nabestaanden van 'oma Lies' vlak voor de uitvaart even stilstaan en bloemen neerleggen. NH Nieuws is erbij. "Er worden veel mensen verwacht."

Maaike Polder / NH Nieuws

Vorige week woensdagavond vindt er op de kruising Vondelstraat en Arcadialaan een groot ongeluk plaats: twee vriendinnen uit Heiloo rijden van een avondje kaarten onderweg naar huis, als ze van de zijkant worden geramd door een andere automobilist. De 77-jarige Lies overlijdt ter plekke aan haar verwondingen, ondanks de grote inzet van omwonenden en de hulpdiensten. De 84-jarige Joke later in het ziekenhuis. "Mijn zusje belde. En ik wist gelijk wat er aan de hand was. Mijn lieve oma had geen kans", vertelt Lies' kleindochter Lara daarover.

De bestuurder van de Mercedes die betrokken is geraakt bij het ongeluk, wordt die avond alsnog opgepakt. De 24-jarige Alkmaarder doet een blaastest en blijkt onder invloed te zijn van alcohol. Ook wordt hem na verhoord verweten een ongeluk te hebben veroorzaakt met dodelijke slachtoffers. Door verklaringen van omwonenden van de plek, de krachtige auto die de man rijdt en de video's die kort na de crash rondgaan, wordt gesproken van een 'straatrace'. Dit wordt door de advocaat van de verdachte ontkent. "Hij kende de andere Mercedes-bestuurder niet eens", aldus Gert Kaaij. Erehaag georganiseerd De ongeluk komt hard aan in Heiloo, waar de vrouwen wonen, maar ook in Alkmaar. Bijna iedereen kent de 50-kilometer weg, iedereen heeft weleens over de Kooimeerd rotonde gereden en iedereen heeft een moeder of oma.

De familie van Lies wil ook kennissen of misschien wel vreemden de gelegenheid geven om de slachtoffers te herdenken. Er zal een door het uitvaartcentrum georganiseerde erehaag gevormd worden vanmiddag om 14.00 uur. Ook stapt de familie even uit de rouwauto om bloemen neer te leggen. Handhaving en politie zijn aanwezig zodat het verkeer goed kan doorstromen, aldus een woordvoerder van de gemeente tegen NH Nieuws. Het is onbekend hoeveel personen er precies komen, maar kleindochter Lara zegt: "We denken heel veel."

Informatie over de erehaag NH Nieuws legt op een respectvolle manier de erehaag vast. Mocht je aanwezig zijn en absoluut niet in beeld willen kan je de verslaggever (met een NH-microfoon) altijd even aanspreken. Wij interviewen alleen mensen die er behoefte aan hebben. Als er verder nog vragen zijn, kan je mailen naar [email protected].