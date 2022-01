Ronkende motor en piepende banden: fataal ongeluk Alkmaar staat helemaal op camera

Het ongeluk in Alkmaar waarbij Lies (77) en Joke (84) om het leven zijn gekomen is gefilmd. De vriendinnen werden woensdagavond in een grijze Opel vol in de zijkant geraakt door een Mercedes. Zowel van het optrekken bij het stoplicht even ervoor als van de crash zelf zijn beelden.

Een video genomen met een mobiele telefoon is in handen van NH Nieuws. Je ziet op de beelden hoe twee auto's met piepende banden optrekken bij het stoplicht van de rotonde Kooimeer, vlak voordat ze afslaan naar de Vondelstraat, een straat waar je 50 kilometer per uur mag. Het is nog niet duidelijk hoe hard de auto's reden, wel wordt hiermee in ieder geval bevestigd dat er twee Mercedessen achter elkaar aanreden. De andere beelden zijn van het ongeluk zelf, van een beveiligingscamera van een bewoner langs de Vondelstraat. Die zijn door ons gezien, maar liggen op dit moment bij de politie en zijn niet geschikt voor publicatie. Tekst gaat verder na de video

Filmpje bij stoplicht - NH Nieuws

De beelden zijn zeer heftig: vanaf de eerste verdieping van een van de appartementen is te zien hoe het kleine Opeltje van de vrouwen vanuit de Arcadialaan komt rijden. In die wijk hadden de vriendinnen een kaartavondje. Lies, achter het stuur, wil afslaan richting de rotonde. Eerst laat ze een auto vanuit de richting van het Kooimeerplein voor gaan, er slaat er eentje af de Arcadialaan in en daarna daarna trekt ze op om naar links te gaan. Op dat moment komt de zwarte Mercedes aanrijdenen is het al te laat. In een fractie van een seconde ramt die de auto van de oudere dames vol van opzij. Die Opel is meteen half ingedeukt en wordt gelanceerd, vlonken en brokstukken vliegen in het rond. De politie laat aan NH Nieuws weten in bezit te zijn van diverse beelden en die ook mee te nemen in het onderzoek naar het fatale ongeluk. De gisteravond opgepakte Alkmaarder (24), bestuurder van de Mercedes, komt waarschijnlijk vanavond weer - op voorwaarden - vrij. Hoe dat kan na een dodelijk ongeluk lees je hier. Kaarsjes voor Lies en Joke NH Nieuws maakte vanmiddag een reportage bij de plek van het ongeluk, waar de kleinkinderen van Lies, maar ook buurtbewoners naar toe kwamen om te rouwen. "We zouden net een foto met vier generaties maken, maar hebben het niet gedaan", vertelt Lara in tranen.