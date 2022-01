Advocaat: 'Verdachte ontkent straatrace, zit ondergedoken vanwege doodsbedreigingen'

Dat vertelt zijn advocaat Gert Kaaij aan NH Nieuws. De beelden die rondgaan van het ongeluk zorgen er volgens hem voor dat er allemaal conclusies worden getrokken die nog helemaal niet feitelijk zijn aangetoond.

"Mijn cliënt was in de veronderstelling dat hij de toegestane snelheid reed. Dit heeft hij ook tegen de politie verklaard." De Alkmaarder is die avond van zijn werk onderweg naar huis, in de Mercedes van zijn moeder. "Hij had een paar biertjes gedronken daar en zat met een vriend in de auto."

Eerder vanmiddag werd bekend dat uit een blaastest is gebleken dat de twintiger te veel had gedronken. Daarop reageert advocaat Kaaij: "Ja, hij zat nét boven grens." Hij is nog even langs het tankstation geweest bij de rotonde Kooimeer, als hij daarna de rotonde oprijdt en voor het stoplicht wacht.