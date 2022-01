Verdachte dodelijk ongeluk Alkmaar ook verdacht van rijden onder invloed

Dit meldt de politie aan NH Nieuws. Woensdagavond was de botsing tussen de Mercedes en de grijze auto van oma Lies.

De verdachte werd direct na het ongeluk opgepakt en heeft daarna een blaastest gedaan. Daaruit kwam dus dat hij had gedronken. Een officieel bloedonderzoek moet dit nog wel bevestigen.

'Te vroeg voor conclusies'

De man is verhoord en gisteren op vrije voeten gesteld. Waarom dat is, lees je hier. Eerder vandaag waarschuwde de politie over de 'vele verhalen en speculaties die de ronde doen op sociale media'. Volgens de politie is het echter 'te vroeg voor conclusies'.

"Wij moeten ons werk erg zorgvuldig doen", reageerde een woordvoerder daarover tegen NH Nieuws. "Op televisie en in series is het misschien allemaal in een uur geregeld en opgelost, maar wij dienen alles echt goed te onderzoeken: de exacte toedracht en alle feiten en omstandigheden."