Verdachte dodelijk ongeluk Alkmaar voorlopig vrij, politie waarschuwt voor 'te vroege conclusies'

De verdachte Alkmaarder van 24 jaar die betrokken is bij het ongeluk waarbij de vriendinnen Lies en Joke om het leven zijn gekomen, is op vrije voeten gesteld. Waarom iemand na een dodelijk ongeluk niet meer vast hoeft te zitten lees je hieronder. Ondertussen wordt er door de heftige videobeelden van de crash volop gespeculeerd.

In regio Alkmaar worden de filmpjes volop rondgestuurd. Daarop is te zien hoe twee auto's dinsdagavond wegrijden bij het stoplicht, afslaan naar de Vondelstraat en daar de grijze auto van de twee vrouwen vol in de zijkant raakt. Het lijkt erop dat er harder wordt gereden dan de toegestane snelheid van vijftig kilometer per uur en ook is te zien dat de Mercedes zijn richting aangeeft om af te slaan naar de Arcadialaan. Maar de politie laat nu weten dat het 'veel te vroeg is voor conclusies' over wat er precies gebeurde. "Wij moeten ons werk erg zorgvuldig doen", reageert een woordvoerder daarover tegen NH Nieuws. "Op televisie en in series is het misschien allemaal in een uur geregeld en opgelost, maar wij dienen alles echt goed te onderzoeken: de exacte toedracht en alle feiten en omstandigheden."

Het gaat dan bijvoorbeeld over forensische onderzoeksresultaten en getuigenverhoren, maar ook het nalopen van tips die binnenkomen naar aanleiding van de videobeelden kost heel veel tijd. In het kader van dat nog lopende politieonderzoek - onder leiding van het Openbaar Ministerie - is 24-jarige verdachte die in de Mercedes reed weer vrijgelaten. Waarom is de verdachte vrij? De Mercedes-bestuurder, die woensdag de vrouwen in de Opel in de zijkant ramde, is direct na het ongeluk opgepakt en gisteren verhoord door de politie. Op het moment dat de man zijn verklaring heeft gegeven, beslist een officier van justitie of er redenen zijn hem langer vast te houden. Tijdens het onderzoek wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar de mate van opzet, dan wel schuld waarmee iemand mogelijk het ongeluk heeft veroorzaakt. Als uit het eerste onderzoek sprake zou zijn van opzet, zou de kwalificatie doodslag kunnen zijn, maar dat is bij het ongeluk aan de Vondelstraat niet het geval: het gaat hier om een ongeluk met dodelijke slachtoffers tot gevolg. Als daar uit eerste onderzoek wél sprake van lijkt te zijn, zou de kwalificatie moord of doodslag kunnen gelden, maar dat is bij het ongeluk aan de Vondelstraat niet het geval. Het gaat hier om een ongeluk met dodelijke slachtoffers tot gevolg. Daarnaast kijkt een officier - die leidt het strafrechtelijk onderzoek naar het ongeluk - naar het aspect kans op herhaling: is het realistisch dat Alkmaarder nogmaals zo'n ongeluk veroorzaakt? Tekst gaat door onder de video

Zijn rijbewijs is ingenomen, dus hij mag geen voertuig besturen. Daarnaast laat de politie weten dat in algemene zin bestuurders zelf ook erg geschrokken of zelfs getraumatiseerd zijn, zo erg dat ze niet in een auto durven te stappen. Dan het aspect vluchtgevaar. De identiteit van de verdachte is bekend, de politie weet waar hij woont, dus de kans dat de man mogelijk ontkomt aan de politie lijkt klein. Dit alles maakt dat er op dit moment niet voldoende grond is om de verdachte langer vast te houden. Dit zegt overigens niets over eventuele vervolging van de man. Het Openbaar Ministerie zal op basis van alle informatie bepalen of de 24-jarige Alkmaarder op den duur strafrechtelijk zal worden vervolgd. Áls dit zo is, dient de man zich te melden bij de rechter.