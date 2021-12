Waarom zit de doorrijder (28) van het fatale ongeluk in Oudkarspel niet vast?

Het onderzoek naar het fatale ongeluk met een groep fietsers in Oudkarspel duurt mogelijk nog maanden. Dit meldt de politie aan NH Nieuws. Ondertussen heerst bij Langedijkers, zeker sinds het overlijden van de 20-jarige Jesse, een gevoel van onbegrip: waarom is de doorrijder na zijn arrestatie weer op vrije voeten gesteld? Een uitleg van de politie en een advocaat.

Hij is inmiddels gehoord door de politie en niet aangemerkt als verdachte: wel is hij een mogelijk belangrijke getuige in het onderzoek. De bestuurder daarentegen is wel verdachte. "Als gevolg van het verkeersongeluk waar hij bij betrokken is, is er iemand overleden: hem wordt dan ook dood door schuld verweten. Ook heeft hij de plek van het ongeval verlaten en mogelijk gereden onder invloed", aldus politiewoordvoerder Erwin Sintenie.

Na het ongeluk op de 50 kilometerweg wordt de man thuis gearresteerd en zijn auto in beslag genomen. Maar op het moment van het ongeval zit er iemand naast hem. Het gaat om een man (20). Volgens meerdere bronnen is hij de neef van de verdachte.

In het busje zit een 28-jarige man uit Noord-Scharwoude: zijn naam zingt kort na het ongeluk al door het hele dorp. Meerdere mensen hebben gezien hoe hij na een middagje Formule 1 kijken in het café mogelijk beschonken zijn bus instapt.

Als aantoonbaar is dat een verdachte opzettelijk iemand het van het leven heeft beroofd, is dit grond om hem moord of doodslag te verwijten, aldus politiewoordvoerder Sintenie. "Als dat het geval was, hadden we hem zeker vastgehouden, maar daarvoor is op dit moment geen verdenking: er is geen aanleiding om te denken dat hij opzettelijk is ingereden op de fietsers."

Om de kwalificatie 'opzet' later alsnog toe te passen, is bewijs nodig, stelt strafrechtadvocaat Elwin Boskma, bekend met dit soort zaken. "En dit zal moeten komen uit voornamelijk technisch onderzoek: zat de bestuurder op zijn telefoon? Wat was de snelheid van de bus? Had de auto mankementen? Reden de fietsers wel met licht? Reden ze op het fietspad?" Ook of de verdachte (28) daadwerkelijk onder invloed was, moet officieel nog blijken uit bloedonderzoek.

"Ook moet bijvoorbeeld worden aangetoond dat het overlijden van het slachtoffer (de 20-jarige Jesse Smit overleed dit weekend, red.) daadwerkelijk enkel het gevolg is van het ongeluk. Het zijn allemaal omstandigheden die worden meegenomen in een uiteindelijke tenlastelegging van justitie."

Vluchtgevaar of kans op herhaling

Dan de factor vluchtgevaar: nadat het directe onderzoek naar de verdachte is afgerond (denk dan aan het afnemen van vingerafdrukken, bloed voor de alcoholtest of een eerste verhoor) wordt overlegd met de officier van justitie: of de verdachte het verdere onderzoek in vrijheid kan afwachten ligt aan het 'zwaarwegend opsporingsbelang'.

Advocaat Boskma: "Als de verdachte een vaste woon- of verblijfplaats heeft, dan is vluchtgevaar niet voor de hand liggend. Stel dat de politie in het vervolg nog vragen heeft aan de verdachte, kunnen ze hem uitnodigen voor een verklaring of verhoor."