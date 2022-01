Gewonde en persoon bekneld bij ongeluk Alkmaarse Vondelstraat, bestuurder gearresteerd

Bij een kruising op de Alkmaarse Vondelstraat is zojuist een ongeluk gebeurd met twee auto's. Één inzittende is klem geraakt in een voertuig, daarnaast is er nog een gewonde. De politie heeft een derde persoon, vermoedelijk uit de andere auto, aangehouden.

Het is op de kruising Arcadialaan met de Vondelstraat, dichtbij het tankstation. De toedracht van het ongeluk is nog niet precies duidelijk, maar de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De auto's die betrokken zijn bij het ongeluk zijn zwaar beschadigd.

Over de identiteit van de slachtoffers kon de politie nog niets bekend maken, ook over de aard van hun verwondingen niet, maar volgens getuigen werd één persoon in ieder geval gereanimeerd.

Daarnaast is nog niets bekend over de arrestatie, alleen dat dit mogelijk één van de bestuurders van de voertuigen is.