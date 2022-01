Familie verslagen door omgekomen Lies (77), getuigen spreken van 'straatrace': "Mijn lieve oma had geen kans"

Lies Beems (77) is na een gezellig avondje klaverjassen bij vrienden met haar vriendin Joke (84) in haar grijze Opeltje onderweg naar huis, waar ze nooit aankomt. Met een bloedgang, zo vertellen meerdere omwonenden, komt een Mercedes vanaf het Alkmaarse Kooimeerplein bij de A9 aangereden. "Mijn lieve oma had geen kans. Dat ze zo aan haar einde moet komen."

Privéfoto familie / Inter Visual Studio

Dit vertelt de 26-jarige Lara, de kleindochter van Lies aan NH Nieuws. Met een brok in haar keel beschrijft ze hoe haar telefoon ging vannacht rond 00.15 uur. "Mijn zusje belde. En ik wist gelijk wat er aan de hand was." Lies en vriendin Joke komen van een kaartavond met vrienden: dat deden ze wel drie keer per week. "Mijn oma's grote hobby. Maar ze was wel altijd bang om in het donker naar huis te rijden, vertelde ze. En bang voor de dood." Rond 22.50 uur wil ze vanaf Overdie, ter hoogte van het wokrestaurant aan de Vondelstraat, oversteken om te rijden in richting van Heiloo. Want daar wonen beide vriendinnen, vlakbij elkaar. Een erorme crash volgt en de auto met daarin de vrouwen belandt 'honderd meter verderop', zo omschrijft Lara. 'Snelle auto's' Tientallen woningen kijken uit op dat specifieke kruispunt, met aan beide kanten een appartementencomplex van vier hoog. En dus sijpelt de ene na de andere getuigenis binnen. Er wordt gesproken over een 'straatrace' met twee of drie snelle auto's, 'scheurende Mercedessen'. "Ik zat in de woonkamer en had er recht zicht op: ik zag hoe de auto werd gelanceerd. De klap was niet normaal. De dametjes waren kansloos. Het lijkt wel of de Vondelstraat tot de eerste rotonde een verlengstuk van de A9 is. Er wordt zo hard gereden", aldus een omwonende. Ook Lara krijgt verhalen te horen over het ongeluk.

Quote "Ze wilde niks van ons missen. Er moest maar iets kleins in ons leven gebeuren en ze vertelde het trots aan iedereen" Kleindochter Lara over oma Lies

"Mijn lieve oma had geen schijn van kans." De man van de 77-jarige Lies overleed in 2017. Samen hadden ze drie kinderen, acht kleinkinderen en ze zou in april voor de tweede keer overgrootoma worden. Lara: "Ik ben zelf in oktober moeder geworden van een dochter. Twee uur na de bevalling stond ze al bij ons thuis: ze was helemaal gek op Giulia. Ze wilde niks van ons missen. Ze was iedereens grootste fan. En moest maar iets kleins in ons leven gebeuren en ze vertelde het trots aan iedereen. Ze hield zo van gezelligheid, was zo lief." Tekst gaat door onder de post

Oma is helaas overleden, op een verschrikkelijke oneerlijke manier. Oma, mijn hart is gebroken, ik kan het niet geloven. 💔 rust zacht lieve oma Posted by Lara Beintema on Wednesday, January 26, 2022

De 84-jarige Joke zat naast Lies op het moment van het ongeluk. Zij heeft enige tijd bekneld gezeten in de auto en werd door de brandweer bevrijd. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. 'Ze was niet alleen' Dat er gisteravond veel mensen bij waren, biedt nog enige troost voor Lara. "Iemand vertelde dat mijn oma nog een kwartier bij kennis was, lachte en toen overleed. Ik ben blij dat ze het laatste stuk van haar leven niet alleen was. Dit is zo onwerkelijk en zo'n groot gemis." Tekst gaat door onder de foto

Lara, haar zusje en oma Lies - Privéfoto familie

De politie vraagt getuigen van het ongeluk zich te melden. De bestuurder van de zwarte Mercedes, een Alkmaarder van 24 jaar, is gearresteerd. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij wordt verhoord. Over een 'straatrace-scenario' kan de politie nog geen uitspraken doen. "Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat er exact is gebeurd."