Door bestelbus aangereden slachtoffer Oudkarspel (20) overleden: 'Jesse, wat oneerlijk dat jouw jonge leven zo eindigt'

Eén van de twintigers die vorige week door een bestelbus werd aangereden op de Oudkarspelse Voorburggracht is gisteren overleden. Dit bevestigt de politie aan NH Nieuws. Het gaat om Jesse Smit uit Noord-Scharwoude. Hij lag sinds het ongeluk in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het ongeluk aan de Voorburggracht gebeurde zondagmiddag rond 17.40 uur. Een groep jongeren fietste over de weg richting Noord-Scharwoude toen ze werden aangereden door een zwarte bestelbus.

Verschillende vrienden delen op sociale media de verdrietige boodschap en tientallen mensen hebben digitaal een kaarsje voor hem aangestoken en daar een boodschap bij geschreven, zoals: 'Jesse, wat oneerlijk dat jouw jonge leven zo eindigt.' Hij is twintig jaar geworden.

Allen hadden even verderop in een café Max Verstappen wereldkampioen zien worden in de Formule 1. Naar verluidt wilde de bestuurder de jongeren inhalen en ging dit gruwelijk mis: hij raakte zeker vijf van hen.

Bestuurder gearresteerd

De bestuurder reed door. Mede door de hulp van oplettende buurtbewoners en een achtergebleven nummerbord, kon hij kort daarna in zijn woning worden gearresteerd. De 28-jarige man uit Noord-Scharwoude heeft één dag vastgezeten, maar mag het onderzoek thuis afwachten.

Hij wordt verdacht van het veroorzaken van de aanrijding en het verlaten van de plek van het ongeval. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Zo wordt ook onderzocht of de verdachte gedronken had. Zijn bloed is afgenomen en wordt getest op alcohol.

De andere vier twintigers die zondag gewond raakten maken het naar omstandigheden goed.