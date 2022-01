Ook 84-jarige vrouw overleden na crash waarbij 'oma Lies' om het leven kwam

Ook de 84-jarige vrouw die gisteravond betrokken raakte bij het ongeluk in Alkmaar is overleden aan haar verwondingen. Dit bevestigt de politie aan NH Nieuws. Haar vriendin Lies Beems (77) kwam gisteren om het leven . Op de Vondelstraat liggen inmiddels bloemen en worden kaarsjes aangestoken.

"Ik krijg die klap niet meer uit mijn hoofd", zegt een omwonende die het zware ongeluk meekreeg. Het gebeurde gisteravond rond 22.50 uur. De grijze auto met daarin de twee vriendinnen uit Heiloo werd keihard aangereden door een Mercedes.

De bestuurder is opgepakt en wordt op dit moment verhoord. Zijn rijbewijs is ingenomen. Later vanavond volgt een video met daarin een interview met de kleindochters van Lies en een omwonende die vertelt wat hij heeft gehoord en gezien.