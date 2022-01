77-jarige vrouw overleden bij crash op Vondelstraat gisteren, Alkmaarder (24) opgepakt

Een vrouw is om het leven gekomen bij het zware ongeluk gisteren tussen twee auto's op de kruising Vondelstraat en Arcadialaan in Alkmaar. Het gaat om de 77-jarige Lies Beems. Een vriendin (84) zat naast haar en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto is gearresteerd.