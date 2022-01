Familie organiseert vrijdag erehaag voor verongelukte Lies (77)

Op de plek van het auto-ongeluk waarbij de Heiloose vriendinnen Lies (77) en Joke (84) om het leven kwamen, kunnen mensen vrijdag een erehaag vormen. Hiervoor geeft de familie van Lies gelegenheid. Ook is er een idee geopperd om vlaggen in het dorp halfstok te hangen. "We willen iedereen de kans geven afscheid te nemen."

Dit schrijft de familie in een Heiloose Facebookgroep. De vriendinnen overleden woensdagavond, nadat ze op de Alkmaarse Vondelstraat werden aangereden door een andere automobilist. "Wij begrijpen dat iedereen zeer geraakt is door dit afschuwelijke ongeluk."

Ook heeft een inwoner van Heiloo het idee geopperd om donderdag of vrijdag, de dagen van de uitvaarten van de slachtoffers, de vlaggen halfstok te hangen. Dit oppert Jet Bruin Ooms in het kader van het vermeende roekeloze rijgedrag.

Kort na het ongeval spraken getuigen van een 'straatrace' tussen de betrokken Mercedes en een ander voertuig. Ook gaan er beelden rond van de crash.

"Twee lieve dames, twee dorpsgenoten weggerukt uit het leven (..) door dit rijgedrag kan een noodlottig ongeluk u en mij ook overkomen. Maak hiermee een statement (..) ook om slachtoffers te herdenken en de nabestaande steun en kracht te schenken", schrijft Jet Bruin Ooms.

De 24-jarige bestuurder uit Alkmaar die na het ongeluk is opgepakt, is verhoord door de politie en mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Zijn advocaat meldde vrijdag aan NH Nieuws dat er volgens zijn cliënt géén sprake was van een straatrace.