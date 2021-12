Historisch CL-avontuur Hovocubo: "Onszelf verder op de kaart gezet"

De zaalvoetballers van Hovocubo schreven dit jaar historie door zich te plaatsen voor de laatste zestien van de Champions League. Dat was de club nooit eerder gelukt. "Ik heb die beelden al honderd keer teruggekeken met tranen in mijn ogen. Waanzinnig om die ontlading terug te zien", zegt coach Sander van Dijk over die prestatie.

Main round

Het avontuur voor Hovocubo begon in Bosnië-Herzegovina. Dinamo Plus uit Moldavië, het Finse Kampuksen Dynamo en thuisploeg Mostar waren de tegenstanders. Alleen de poulewinnaar plaatste zich voor de laatste zestien. "We benaderden het als een finale per dag. Als je dan die eerste 'finale' wint, dan geeft dat vertrouwen", zegt Van Dijk over de 5-0-overwinning op Dinamo Plus.

Tegen Kampuksen Dynamo speelde Hovocubo gelijk (2-2). "Wat een heleboel mensen misschien niet weten is dat zij allemaal fullprof zijn. Zij hebben zeven of acht internationals. Zij hebben België weerhouden om het EK te spelen en de laatste oefeninterland tussen Nederland en België eindigde in 5-1 voor de Belgen. Daarmee geef ik de kracht aan van de Finnen. Die zijn flinke stappen aan het maken om aan te sluiten bij de subtop van Europa."