Sokolov doet zaalvoetballers Hovocubo de das om in Champions League

In poule B van de Champions League heeft Hovocubo fors verloren. Door vier treffers van Anton Sokolov verloren de Noord-Hollanders met 5-1 van het Russische St. Jekaterinenburg.

Al vroeg in de wedstrijd kwam de ploeg uit Hoorn met 1-0 achter, maar in de vijftiende minuut scoorde Karim Mosaoui de gelijkmaker. Na de rust ging het echter mis en liepen de Russen uit naar 5-1.

Vrijdag speelt de ploeg van Sander van Dijk tegen Sporting Portugal. Zondag is dan de derde en laatste wedstrijd. Dan is Olmissum uit Kroatië de tegenstander. De poulefase wordt afgewerkt in Portugal.