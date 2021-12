Champions League-avontuur eindigt in mineur voor zaalvoetballers Hovocubo

Hovocubo heeft ook de laatste groepswedstrijd in de Elite Round van de Champions League niet winnen af kunnen sluiten. In Lissabon verloren de zaalvoetballers uit Hoorn vanavond nipt met 4-3 van het Kroatische Olmissum.

Na twee minuten kwam Hovocubo al in de problemen na de openingstreffer van Duje Kustura. In de tiende minuut maakte Iliass Bouzit de gelijkmaker voor de ploeg van trainer Sander van Dijk. Een minuut later bracht Alen Maric de Kroaten alweer op voorsprong: 1-2. Dankzij een eigen goal van Kustura kwam Hovocubo weer op gelijke hoogte.

Direct na de pauze sloeg Olmissum het gat en ging Hovocubo door de knieën. Jakov Hrstic en Kustura brachten binnen twee minuten de 2-4 op het scorebord. In de 33e minuut maakte Bouzit de wedstrijd nog spannend met de aansluitingstreffer, maar verder dan 3-4 kon Hovocubo niet meer komen.

Door de nederlaag zit het Champions League-avontuur van Hovocubo erop. In de Elite Round, de tweede groepsfase van het hoogste Europese zaalvoetbaltoernooi, verloor het team alle drie de wedstrijden.