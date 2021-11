Goed nieuws voor topcompetities: duels Hovocubo, HV Volendam en KZ gaan door

Ondanks de coronamaatregelen kunnen de topcompetities gewoon doorgaan de komende weken. Dat betekent dat er op het hoogste niveau in bijvoorbeeld het zaalvoetbal, handbal en korfbal niks verandert. Voor de breedtesport is het wel een enorme klap. NH Sport sprak daarover met Hovocubo, Handbalvereniging Volendam en Koog Zaandijk.

De zaalvoetballers van Hovocubo, die gisteren met maar liefst 21-1 wonnen van ZVV Den Haag, kunnen ook doorgaan in de eredivisie. De club uit Zwaag speelt komende week in de elite round van de Champions League in Lissabon. "Portugal is weer strenger geworden", zegt trainer Sander van Dijk. "We moeten weer PCR-testen overleggen."

Drie wedstrijden, drie coronatesten

"Als we in Portugal zijn, moeten we nogmaals testen. En voordat we terugvliegen is er nog een PCR-test. Veiligheid voorop", aldus Van Dijk. Woensdag vertrekt Hovocubo naar Lissabon. Donderdag, vrijdag en zondag strijd de koploper van Nederland in een poulefase om een plaats bij de laatste vier van de Champions League.