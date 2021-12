Geen stunt voor zaalvoetballers Hovocubo in Champions League

Hovocubo is vanavond uitgeschakeld in de Champions League. Titelhouder Sporting Portugal was in het tweede groepsduel in de elite round met 8-2 te sterk.

Na de nederlaag van gisteren tegen St. Jekaterinenburg moesten de Noord-Hollanders voor enorme stunt zorgen om nog kans te maken op de halve finales. Heel snel was die droom eigenlijk al in duigen, want na één minuut en veertien seconden had Waltinho al twee keer gescoord voor de Portugezen.

Bij een 5-0 achterstand deed Soufian Charroui iets terug voor Hovocubo. Ook Abdessamad Attahiri was trefzeker in de eerste helft. Halverwege stond het in Lissabon echter al 7-2 voor de thuisploeg. Een monsterscore leek in de maak, maar na rust kreeg de ploeg van trainer Sander van Dijk nog maar één tegendoelpunt: 8-2.

Zondag speelt Hovocubo de laatste groepswedstrijd tegen Olmissum. De Kroaten verloren ook beide duels (3-1 en 3-2).