Historische zege Hovocubo op Mostar; voor het eerst naar laatste zestien CL

In de laatste groepswedstrijd van het hoofdtoernooi van de Champions League heeft Hovocubo een historische overwinning geboekt. Het duel met het Bosnische Mostar eindigde in 1-4, mede door twee goals van Mats Velseboer. Door de zege zit Hovocubo bij de laatste zestien en dat is voor het eerst.

Mats Velseboer opende na negen minuten de score. Nog geen minuut later maakte Soufian Charraoui 0-2. Adnan Kalajdžić bracht de spanning terug in de wedstrijd: 1-2. Voor Hovocubo was een gelijkspel voldoende, de Bosniërs moesten winnen om door te gaan. Daarom bleef het spannend. In de slotfase maakten Appie Attahiri en weer Velseboer aan alle onzekerheid een einde: 1-4.

Na de 5-0 zege op Dinamo Plus en de 2-2 tegen Kampuksen Dynamo mogen de zaalvoetballers zich gaan opmaken voor de 'elite round' (de laatste zestien). De loting wordt komende woensdag 3 november verricht.