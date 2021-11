'Ultra zware' poule voor Hovocubo in Champions League

Bij de loting voor de laatste zestien in de Champions League speelt Hovocubo tegen titelverdediger Sporting Portugal, Sinara Ekaterinburg uit Rusland en het Kroatische Olmissum. De poulewedstrijden worden gespeeld in Lissabon.

"Blij mee, mooi affiche", is de eerste reactie van Hovocubo-trainer Sander van Dijk. "Het zou Portugal, Rusland of Tsjechië worden. Als je dan mag kiezen, dan is Portugal het meest interessant. Qua reis en verblijf hebben we het goed voor elkaar."

"Sporting is waanzinnig sterk", weet Van Dijk. "Zij zijn zelfs regerend kampioen van de Champions League. Als we daar 500 keer tegen spelen, dan wordt het mogelijk één keer gelijk. Het wordt mega zwaar, maar bij de laatste zestien kun je ook niet verwachten dat er kleine clubs bij zitten."

"Sinara Ekaterinburg is al jaren een heel goede ploeg in Rusland. Typisch zoals het Russische zaalvoetbal is: tactisch ijzersterk en fit. Het zijn eigenlijk van die lopende machines zonder emoties. Dat wordt ultra zwaar."

Elke wedstrijd een finale

"De Kroaten zijn vergelijkbaar met Mostar die we dit weekend troffen. Maar dan iets beter, vind ik. Absoluut een goede ploeg. Ook heel fysiek. Het biedt kansen, want tegen hen zouden we zeker kunnen meevoetballen", denkt Van Dijk. "We moeten elke wedstrijd als een finale zien. Het is niet logisch te veronderstellen dat wij eerste worden in dit soort poules."

Alleen de winnaar van de poule plaatst zich voor de laatste vier van de Champions League. De wedstrijden worden gespeeld van 30 november tot en met 5 december.