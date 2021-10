Sterk Hovocubo wint eerste groepsduel in Champions League zaalvoetbal

Door vijf doelpunten in de laatste tien minuten is Hovocubo heel goed begonnen aan de groepsfase van de Champions League. In Bosnië-Herzegovina werd Dinamo Plus met 5-0 verslagen. Het is de eerste overwinning ooit voor Hovocubo in het hoofdtoernooi.

De zaalvoetballers uit Hoorn waren heel de wedstrijd de betere ploeg. In de eerste helft kreeg de ploeg van Sander van Dijk een handvol mogelijkheden, maar de keeper van de Moldaviërs of de paal stond in de weg. Ook Dinamo Plus raakte een keer het houtwerk.

Bevrijdende openingsgoal

Hovocubo drong na rust nog meer aan. Acht minuten voor tijd leverde dat eindelijk de openingstreffer op. Ilias Bouzit veroverde de bal, combineerde met Mats Velseboer en schoot hard raak van dichtbij: 1-0.

Amper veertig seconden later was het al 2-0. Karim Mossaoui veroverde de bal en kreeg die terug van Bouzit. Met een hard schot besliste hij de wedstrijd. Vlak voor tijd wisten Bouzit, Joshua St. Juste en Abdessamad Attahiri nog te scoren. Op dat moment speelde de tegenstander met een man minder na rood voor keeper Ruslan Istrati. Hij deelde een elleboogtoot uit aan Attahiri.

"Kansen eerder afmaken"

"Het begon moeizaam, omdat we veel kansen misten", reageert Van Dijk bij NH Sport. "Maar we zijn geduldig gebleven en uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen. Het is dan extra lekker dat we na de 2-0 verder uitlopen en er vijf maken. Morgen zullen we waarschijnlijk een iets betere tegenstander treffen, dus dan moeten we de kansen eerder afmaken."

Kampuksen Dynamo uit Finland is morgen de tegenstander van Hovocubo. De aftrap is dan opnieuw om 16.30 uur. Zaterdag wacht het derde en laatste groepsduel met het thuisspelende Futsal Club Mostard SG.