Terugblik op weer een coronajaar: trieste maar ook mooie momenten

1. Serie NH Nieuws in het Dijklander Ziekenhuis

In maart kreeg verslaggever Mischa Korzec een unieke blik achter de schermen in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend. Op dat moment was het virus een jaar lang in ons land. In een vijfdelige serie werd duidelijk hoezeer het personeel gebukt ging onder het zware werk. "Er is geen rust of pauze hier, het gaat maar door", vertelde arts Inge Doodeman van de afdeling spoedeisende hulp.

Toch hield het personeel de rug recht. "Je weet wat je aan elkaar hebt, en je ziet elkaar regelmatig. Het is prettig dat je het samen kunt doen, en niet het alleen-gevoel hebt", vertelde algemeen verpleegkundige Afra Kiel.

2. Golf aan coronadoden in verzorgingshuis Wormer

In februari waren er bedrukte gezichten in verzorgingshuis Torenerf in Wormer. Liefst vijftien bewoners overleden in drie weken tijd aan het coronavirus. Een grote schok in het dorp. "Veel mensen uit de gemeenschap hebben een familielid in het Torenerf of kennen iemand uit het Torenerf", reageerde burgemeester Michel-de Jong van Wormerland. Ze schreef een brief naar de nabestaanden.

De hele gemeenschap leefde mee. "We krijgen zoveel steun", vertelde regiodirecteur van de Zorgcirkel Annemarie Thijs. "Vandaag is er nog een mooie kaart bezorgd door een sportclub. Elke dag is er wel zo'n moment. Dat zorgt ervoor dat we het met elkaar volhouden."

3. Wapen van Assendelft sluit de deuren

Ook ondernemers hadden het zwaar. Bij Kees van Gelderen van Het Wapen van Assendelft gaf corona het laatste zetje: hij verkocht de in het dorp beroemde zaak aan Deen Vastgoed.

Tekst loopt door onder de video