Het Wapen van Assendelft stopt: "We hadden alles, en nu is het over"

ASSENDELFT - Het is misschien een logische keuze, maar daarom niet minder pijnlijk. Eigenaar Kees van Gelderen van Het Wapen van Assendelft heeft er zichtbaar moeite mee. Hij en zijn vrouw Jenny stoppen in juni met hun horecazaak: het is verkocht aan Deen Vastgoed. Het echtpaar is op pensioengerechtigde leeftijd en er is geen opvolger. Corona gaf de laatste zet.

"Het Wapen van Assendelft had een rol in de gemeenschap", zegt Van Gelderen (rechts op de foto, naast broer Johan). "Het ging om mensen bij elkaar brengen. Voor bruiloften, partijen, maar ook begrafenissen." Sinds het nieuws naar buiten kwam afgelopen weekend heeft hij al veel telefoontjes gehad van dorpsgenoten. Opruimen Vanuit het Wapen werden veel evenementen georganiseerd. De overblijfselen ervan - je kunt het zo gek niet bedenken - zijn nu verzameld op tafels in de grote zaal. "We zijn al wat dingen aan het opruimen. Je hebt hier allemaal thema’s gehad: het oranjegevoel, met feestjes. Dus je hebt een hoop troep", glimlacht de ondernemer.

Rob Baltus, regiovoorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Noord-Holland), zegt dat het vaker gebeurt dat dit soort belangrijke horecagelegenheden in de dorpen verdwijnen. Hij noemt zo drie voorbeelden op in Akersloot, Callantsoog en Schermerhorn. "Dat gaat nog meer gebeuren", voorspelt hij. Zelf heeft hij ook een restaurant in Hoorn. "Afgelopen periode ben ik zelf ook al drie keer gebeld door projectontwikkelaars. Ze kijken gewoon naar interessante locaties voor appartementen." "Veel ondernemers kiezen eieren voor hun geld", vervolgt hij. "Horecazaken zijn toch een ontmoetingsplaats, maar ja, ze zijn zowat al een jaar dicht. Op een gegeven moment moet je kiezen als ondernemer: ga ik nog vijf jaar sappelen of verkoop ik?" Afscheid Van Gelderen heeft dus voor het laatste gekozen. Hij heeft tot 30 juni om afscheid te nemen van zijn zaak, waar hij een lange geschiedenis mee heeft. "Vanaf de schooltijd dat mijn vader en moeder erin zaten. Ik ben aan het bouwen geweest, we hadden een groot parkeerterrein… we hadden alles, en nu is het over." Wat Deen Vastgoed, waar het gebouw aan is verkocht, er voor plannen heeft is nog niet bekend.