De enige kroeg in Oosterleek sluit na 37,5 jaar haar deuren: "een groot gemis voor het dorp"

"Je moet al je vaste lasten vanaf het begin van het jaar natuurlijk weer gaan betalen, maar voordat we weer volledig open mogen zou het best wel weer eens juli kunnen zijn, dan ben je het halve jaar gewoon alweer kwijt. Het is jammer, we hadden het liever anders gezien maar het is niet anders", licht Klaas Vis toe.

Voor de dorpsbewoners heeft het sluiten van de Herbergh ook gevolgen. "Het is eigenlijk ook altijd een soort dorpshuis geweest, we hadden hier verschillende verenigingen zitten en ook de muzikale wandeling ging vanuit hier. Nu moeten al die verenigingen een ander onderkomen vinden hier in de buurt", licht Vis toe.

Herinneringen

De afgelopen 37,5 jaar vond Vis prachtig: "Het leuke was dat wij hier dingen konden doen die in de stad niet kunnen. In de stad krijg je vaak een stempel, of je bent een kroeg of een restaurant, hier konden we gewoon doen wat we wilden. We deden dingen zoals een mosselenavond of een smartlappenfestival of in het kerkje naast de Herbergh heb ik wel eens klein Paradiso georganiseerd."

"We hebben hier fantastische artiesten gehad", blikt Vis terug. "Twee jaar terug hadden we hier nog The Furey's, echt een fenomeen uit Ierland. Zij treden eigenlijk alleen maar op in theaters, maar dus ook bij ons. Er zijn zoveel mooie herinneringen", vertelt Vis.