Hoorn schiet pas begonnen café-eigenaren te hulp met crowdfunding

HOORN - Ze houden nog maar net hun hoofd boven water. Myra en Daniël zijn met hun nieuwe café Goos aan het Kerkplein in Hoorn nog maar een paar maanden open, nu ze voor de tweede keer dit jaar dicht moeten vanwege de aangescherpte coronaregels. Arnoud Zoet is met het stel bevriend en schiet hen nu te hulp met een crowdfundactie.

Arnoud Zoet

“Myra was laatst erg van streek en is bang dat het allemaal niet meer gaat lukken”, zegt Arnoud op de vraag waarom hij de actie begon. “Ze is mijn ex-vriendin en Daniël een goede vriend.” Twee maanden voor de coronacrisis begonnen Myra en Daniël in Hoorn met hun nieuwe avontuur. Café Goos aan het Kerkplein opende zijn deuren. Maar lang duurde dat helaas niet. In maart kwam de eerste coronagolf en moest het café noodgedwongen dicht. En sinds de besmettingscijfers een aantal weken geleden opnieuw toenamen, is dat nu weer het geval. Buffer “Het liep erg goed”, legt Zoet uit. “Maar ze hebben in die korte tijd geen buffer kunnen opbouwen. Ze houden nu nog het hoofd boven water met het afhalen van eten, maar vergeleken met wat het was is het gewoon niet genoeg. Als dit zo doorgaat dan vrezen ze het niet lang meer te redden.”

Quote "Ze hebben een hele hoge gunfactor in Hoorn. Iedereen kent ze ook: ze werken al jaren hier in de horeca" Arnoud Zoet

Dat was voor Arnoud reden om in actie te komen. Sinds afgelopen weekend is hij een crowdfundactie gestart, waarbij mensen online een bedrag kunnen doneren aan Myra en Daniël. Dat loopt al aardig goed, zegt de initiatiefnemer. “Ze hebben een hele hoge gunfactor in Hoorn. Iedereen kent ze ook: ze werken al jaren hier in de horeca.” Geheim Eigenlijk was de actie als verrassing bedoeld, maar dat is niet gelukt. “Er waren toch twee mensen die niet hadden meegekregen dat het een geheime actie was en die hebben vervolgens iets te veel gezegd. Dus Myra weet dat het om een crowdfundactie gaat.” Maar hoeveel geld er is opgehaald, wil Arnoud nog wel even voor de café-eigenaren geheim proberen te houden. “Ze heeft plechtig gezworen dat ze niet zou klikken op de link van de actie”, zegt hij. “De donaties komen nu ook nog binnen. Ik wil uiteindelijk ze een mooi groot bedrag kunnen overhandigen.” Wie wél wil zien hoeveel geld Arnoud tot nu toe met zijn actie heeft opgehaald, kan dat zien via deze link.

Toen Café Goos in maart voor het eerst de deuren moest sluiten maakte NH Nieuws onderstaande video. Myra en Daniël waren toen net anderhalve maand open met hun zaak:

Café Goos in Hoorn is net anderhalve maand open: "Misschien kunnen we gaan bezorgen" - NH Nieuws