Vijftien patiënten Torenerf overleden in drie weken tijd: "Het is verschrikkelijk"

WORMERLAND - In verzorgingshuis Torenerf zijn in de afgelopen drie weken vijftien bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Begin deze maand brak het virus uit en sindsdien zitten de bewoners in isolatie. Bezoek is nog wel mogelijk, één persoon per bewoner per dag.

"Er is veel gebeurd. Ruim drie weken geleden kwamen we erachter dat er positief geteste bewoners waren", zegt Annemarie Thijs. Ze is regiodirecteur Zaanstreek van De Zorgcirkel, de overkoepelende zorgorganisatie. "Toen hebben we direct een 'outbreak management team' ingericht met deskundigen." Inmiddels is duidelijk dat vijftien van de 74 bewoners van het verzorgingshuis zijn overleden aan corona. Thijs is er zichtbaar door ontdaan: "Het is verschrikkelijk."

Burgemeester Judith Michel-de Jong van Wormerland staat in nauw contact met het Torenerf. "Ik ben ervan overtuigd dat er daar alles aan gedaan wordt om zo’n uitbraak te voorkomen", zegt ze. "Het is een virus dat heel akelig is en dat snel op de loer ligt. Dan kan het gewoon gebeuren." Vandaag schreef ze een brief aan de bewoners van het verzorgingshuis, de nabestaanden van de overledenen en de medewerkers.

Er is geen onderzoek naar gedaan, maar het vermoeden is dat de Engelse variant van het coronavirus heerst in het verzorgingshuis. Twee dagen voordat de eerste bewoners een coronavaccin zouden krijgen werd het virus geconstateerd. Inmiddels is duidelijk dat ook enkele bewoners die zijn gevaccineerd inmiddels zijn overleden. Belangrijk daarbij is om te vermelden dat er nu geen verband kan worden gelegd tussen die twee zaken.

Thijs benadrukt dat er zorgvuldig is gekeken naar de klachten van bewoners voordat ze werden gevaccineerd. "Vooraf hebben we goed gekeken met deskundigen wie wel en wie niet in aanmerking kwamen voor vaccinatie." Burgemeester Michel-de Jong ziet ook geen reden tot zorg: "De uitbraak is begonnen voordat de vaccinatie begon. We weten dat het even duurt voordat mensen beschermd zijn door de vaccinatie, dus daar ben ik niet direct bezorgd over."

Veel steun

De gemeenschap leeft enorm mee met het verzorgingshuis, merkt Thijs. Daar is ze dankbaar voor. "We krijgen zoveel steun. Vandaag is er nog een mooie kaart bezorgd door een sportclub. Elke dag is er wel zo’n moment. Dat zorgt ervoor dat we het met elkaar volhouden."