Ouderen zonder prik mogen niet meesjoelen in Krommenie

'Enkel gevaccineerden welkom' staat er in rode letters op de deur van het seniorencomplex aan het durghorstplantsoen in Krommenie. De tekst slaat op de gezamenlijke activiteiten, zoals sjoelen, klaverjassen, rummikub en koffiedrinken, die door de bewonerscommissie worden georganiseerd. Terecht zegt de een, discriminatie vindt de ander.

Twee verdiepingen hoger op de gaanderij voor zijn deur kijkt Theo Pirovano naar het koffiedrinkende gezelschap. "Mijn vrouw moest worden geopereerd en kon niet worden gevaccineerd", laat hij weten. Uit solidariteit heeft hij zichzelf ook niet laten vaccineren. Ondertussen is zijn vrouw geopereerd en hebben ze zich gisteren alsnog laten vaccineren. Toch is hij het niet eens met de regeling, en noemt hij het discriminatie en een vorm van apartheid.

Vandaag zitten er dertig ouderen aan de koffie in het atrium van het complex. Tilly Bos vindt het prima dat niet-gevaccineerden er niet bij mogen zitten. "Als ze dat niet willen moeten ze een prikkie laten doen", zegt ze. Agnes Stral is ook gevaccineerd, maar heeft er wel moeite mee dat er mensen worden buitengesloten. "Het gaat hier om ouderen; die gaan al niet zoveel weg, blijven meer thuis en hebben niet zoveel risico." Ze heeft nog geprobeerd om nog niet-gevaccineerde bewoners naar een priklocatie te bewegen, maar dat lukte niet.

Van discriminatie is volgens Haydee Lubbelinkhof-Blijd van de bewonerscommissie geen sprake. "Iedereen is welkom, zolang ze maar gevaccineerd zijn", zegt ze. Volgens haar vinden bewoners het fijn dat er eindelijk weer van alles kan worden georganiseerd. "Een meerderheid voelt zich veilig als mensen wél gevaccineerd zijn." De regels zijn samen met de verschillende activiteiten clubs opgericht. "Als niet-gevaccineerden samen willen koffie drinken, moeten ze dat maar organiseren. Dan kunnen ze erbij zetten dat gevaccineerden niet welkom zijn."

Gezondheidsraad

In principe doet de bewonerscommissie niets wat niet mag. De gezondheidsraad adviseert: "Op grond van de wet kunnen private partijen in principe vragen om een vaccinatiebewijs bij de toegang tot diensten of voorzieningen. Maar een dergelijke maatregel mag niet leiden tot verboden discriminatie of ongelijke behandeling." Ook meent de Gezondheidsraad dat de overheid toezicht moet houden op de gerechtvaardigde inzet van vaccinatiebewijzen.