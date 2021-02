Speciale verjaardag voor 50-jarige Nick: cadeautjes via touw naar boven

"Hij zit al lang binnen, in de woonvorm in de Bristolroodstraat", zegt Sandra. "Hij woont in een prachtig appartement, maar moet door de coronasituatie echt heel lang op zijn kamer blijven. Soms moest hij in quarantaine omdat er corona heerste in het gebouw, daarom is het fijn om hem vandaag in het zonnetje te zetten."

Hijsen maar

Met een bekeken worp gooit Nick het touw richting Sandra, die een tas met cadeautjes eraan bindt. "Al sinds de eerste lockdown konden we niet naar het appartement doen, dus had ik bedacht dat we dingen via een touw omhoog konden hijsen", zegt ze. "Dat vond Nick zo leuk dat hij tegen familie zei: 'jullie kunnen allemaal langskomen en dingen brengen'. Dat doet iedereen nog steeds heel lief: dan hijsen ze het omhoog bij het balkon en daar is hij heel blij mee."

Sandra heeft als verrassing geregeld dat familie en vrienden massaal kaarten hebben gestuurd naar Nick. "Ik denk dat het er wel vijftig zijn."

Tekst loopt door onder de foto van een gedeelte van die kaarten