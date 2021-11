Ook verdachte (18) van plaatsing landmijn Poolse supermarkt blijkt 'kwetsbare' jongen

Youssef K. (18), verdacht van het plaatsen van een landmijn bij de Poolse supermarkt in Beverwijk in juni, heeft bij de inleidende zitting van de zaak ontkend dat hij te zien is op camerabeelden van die nacht. Hij zou twee jerrycans met brandbare vloeistof bij de supermarkt hebben geplaatst.

Daar zijn niet genoeg aanwijzingen voor, vindt Mühren, maar daar is het OM het simpelweg niet mee eens. "Er is een mijn geplaatst. De gevolgen van een ontploffing zouden niet te overzien zijn geweest", zei de officier. "En dat na twee eerdere ontploffingen."

Belangrijkste thema bij deze eerste pro forma-zitting van K. was: moet K. voorlopig in de gevangenis blijven?

K. is niet de eerste verdachte van (poging tot) een aanslag op een Poolse supermarkt voor wie dat mogelijk geldt. Ook Hyron A. (20), die bekende verantwoordelijk te zijn voor explosies in Beverwijk, Aalsmeer en Tilburg , wordt misschien als minderjarige berecht.

Het is de bedoeling van het Openbaar Ministerie (OM) om K. samen met die medeverdachte te berechten, liet de officier vandaag weten. De zaak heeft de naam 'Toby' gekregen. Maar afhankelijk van psychologisch onderzoek is het volgens haar waarschijnlijk dat K. als minderjarige berecht zal worden.

Op de inhoudelijke zitting wil de Amsterdammer K. meer zeggen over 'waar ik mee te maken heb en waar ik van verdacht word'. "Ik snap dat dat verwarrend is", zei hij vandaag tegen de rechter.

"We moeten ons afvragen: welke kant willen we op met deze jongen?"

Ook niet waar, zegt het OM. De onderzoeken staan dan wel los van elkaar, maar de zaken hebben wel degelijk met elkaar te maken. Bovendien, zei de officier, bestaat het gevaar dat K. opnieuw misdaden zal plegen als hij vrijkomt: "De verdachte is bijvoorbeeld beïnvloedbaar en heeft eerder geweldsdelicten gepleegd."

Maar dat is te voorkomen, betoogde Mühren weer op zijn beurt: "Mijn cliënt is bereid een enkelband te dragen, mag terugkomen bij zijn werkgever en kan weer instromen bij zijn mbo-studie."

Jeugddetentie

Mühren: "We moeten ons afvragen: welke kant willen we op met deze jongen? Moet hij teruggestuurd worden naar een gevangenis, waar hij foute contacten opdoet? Daar heeft niemand iets aan, zeker zo’n jonge jongen niet."

Het OM toonde zich wel bereid een plekje in een jeugdinrichting voor K. te zoeken, in plaats van de gevangenis in Nieuwegein, als hij in hechtenis moet blijven. Daarover beslist de rechter morgen.