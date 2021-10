Architect gevangenis Zwaag baalt van sloop: 'Dat doet pijn'

Architect Hans Putter is niet blij met de sloop van de gevangenis in Zwaag. Volgens de man die het gebouw ontwierp was er nog voldoende mee mogelijk geweest. "Als je dan zegt: 'dit gaat weg', dan doet dat pijn."

Hans Putter is één van de mensen die aan het woord komt in de documentaire 'Een dorp achter tralies: het einde van de Glasbak' van NH Nieuws. Hij vertelt onder meer hoe hij te werk ging bij het ontwerp. "Ik ga altijd uit van een dorpje waar het cel het huisje is. Het terrein ervoor is de straat. Via de straat ga je naar je werk, bibliotheek, dokter, sport: het zit er allemaal in."

Net spannen tegen ontsnappingen te lelijk

Het gebouw moet voldoen aan de eisen van Justitie. Toch heeft de architect ook zelf z'n inbreng. Zo hield hij het spannen van een net over de binnenplaats hoogstpersoonlijk tegen. Dat was bedoeld om ontsnappingen met bijvoorbeeld een helikopter te voorkomen, maar dat vond Putter lelijk.

"Ik zei: 'ach jongens toch. Laat dat.' Want ze gooien anders een wapen naar beneden en gaan door de voordeur naar buiten. Maar goed, je praat met een architect, niet met een bewaarder", vertelt hij lachend.

Putter, opgegroeid in Hoorn, is een begrip op het gebied van het ontwerpen van gevangenissen. Dat zijn gebouw in de volksmond bekend staat als de glasbak vindt hij humor. "Ik snap het wel (doelend op de halve glazen koepels). Ik dacht vooral: hoe verzinnen ze het."

Glas voor ruimtelijk gevoel

Op de vraag waarom hij voor de opvallende glazen halve koepels heeft gekozen is de architect helder: "Een ruimtelijk gevoel. Geen strakke wand waar ze tegenaan moeten kijken, maar een soort hemelse vorm."

Ondanks dat hij de sloop van de gevangenis eeuwig zonde vindt, is het niet dat hij met trots naar het gebouw kijkt. "Als het af is, ben je alweer bezig met het volgende gebouw. Je wordt wel boos als iemand zegt dat ze het willen omhakken. Maar je ziet hier niet een romantisch persoon."

Bekijk hier de volledige documentaire 'Een dorp achter tralies: het einde van de Glasbak'