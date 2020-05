West-Friesland Hoornse politiek pleit voor woningbouw na sloop gevangenis in Zwaag

ZWAAG - Meerdere politieke partijen in de Hoornse raad willen dat er zo snel mogelijk woningen worden gebouwd nadat de gevangenis in Zwaag gesloopt is. Maar daar wil het college van B&W nu nog niet aan, omdat die vreest dat ontwikkelaars voor andere woningbouwlocaties dan afhaken.

Onder meer Fractie Tonnaer, PvdA, HOP en DRP zijn groot voorstander. "We zeggen al langer: bouwen, bouwen, bouwen", legt Arnica Gortzak van de PvdA uit. Dat andere ontwikkelaars van concurrerende projecten dan eventueel zouden afhaken gaat er bij haar niet in. "Er is een chronisch tekort aan woningen. We willen hier wel een mix van allerlei woonvormen. Sociale huurwoningen, maar bijvoorbeeld ook iets voor jongeren zoals studentenwoningen of tiny houses. Ook D66, CDA en GroenLinks zien wel wat in woningbouw, maar zijn wat genuanceerder. Zo wil GroenLinks eerst meer duidelijkheid krijgen. "Wat we nu aan informatie hebben gekregen is heel summier. We hebben daarom raadsvragen gesteld. Sloop zorgt voor een flinke uitstoot. Is er nagedacht over alternatieven als verbouwen?" Het CDA vindt het verstandig de tijd te nemen om over een nieuwe bestemming te beslissen. En hoewel D66 nu ook aan woningbouw denkt, vindt fractievoorzitter Arwin Rood het een klus voor de volgende raad, aangezien het nog wel even gaat duren. Tekst gaat verder onder de foto.

Google Streetview

Pas na 2022 een besluit De gemeente laat namelijk weten pas na 2022 een besluit te willen nemen. En nu ook niet te willen concurreren met andere woningbouwprojecten. "Teveel woningen in één keer op de markt betekent dat ontwikkelaars afhaken. Zij starten pas met bouwen als ca 70% van de woningen zijn verkocht", legt woordvoerder Marieke van Leeuwen uit. "We zijn nu juist in gesprek met alle ontwikkelaars over welke plannen wanneer ingepland kunnen worden, om zo maximaal mogelijk (duizenden woningen) te bouwen, zonder de markt te overvoeren. Daarnaast: er zijn nu concrete projecten voor onze stad op crucialere plekken die nu al onze aandacht vragen." Überhaupt is het nog niet zeker of er ooit woningbouw gaat komen. "Als er goede en reëele plannen vanuit de markt of stad komen, nemen we die mee in de overwegingen", aldus de woordvoerder van de gemeente Hoorn. Het is een reactie die veel politieke partijen niet begrijpen, zo ook Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer. "Ik vind dat ze het voortvarend moeten oppakken. Er is heel veel behoeft aan sociale huurwoningen. Dus ik zou zeggen ga voort in het tempo waarin jullie bezig zijn." Tijdelijke oplossing De gemeente zegt in de tussentijd te kijken naar een tijdelijke oplossing voor het terrein. Maar wat die moet worden is onduidelijk. Wat Tonnaer betreft is dat een veel te ingewikkelde weg om te bewandelen. "Dat lijkt me niet verstandig. Ik zou zeggen gewoon inzetten op woningbouw. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken."