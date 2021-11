Bewaarder Ellis moest op de radio horen over de sluiting van de gevangenis in Zwaag

Bewaarder Ellis kan het eigenlijk nog steeds moeilijk geloven dat de gevangenis in Zwaag moest worden gesloopt. Net zoals ze volledig verrast werd door het bericht over de sluiting in 2018. Ze hoorde het onderweg naar het werk op de radio.

Ellis is één van de mensen die aan het woord komt in de documentaire 'Een dorp achter tralies: het einde van de Glasbak' van NH Nieuws. Ze werkte met veel plezier in de gevangenis tot die ene ochtend in juni 2018. "Ik reed op de A7, het was het journaal van zeven uur. En toen hoorde ik dat Zwaag dicht ging. Ik dacht: dat is een grapje, die hebben een foutje gemaakt daar in Den Haag."

Maar het bleek geen grap. Het besluit kwam keihard aan bij Ellis. "Ik vind het ontzettend jammer het gesloten is en nu ook wordt gesloopt. Dat doet best wel een beetje pijn. Het is een dorp binnen. Je familie, alles."