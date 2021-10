Sloop gevangenis Zwaag van start: 'Wordt circulair en duurzaam gesloopt'

Het gaat nu echt gebeuren: de voormalige gevangenis van Zwaag, oftewel de Glasbak, wordt de komende maanden gesloopt. Een sloopbedrijf is al begonnen met de voorbereidingen en zal volgende week al het duurzame materiaal demonteren.

Half november verwacht het bedrijf VSM Sloopwerken bouwkundig te gaan slopen. "Dit zullen wij van binnenuit doen, de buitenste ring blijft zo lang mogelijk staan om ongenodigde bezoekers te weren", aldus Richard Vermeulen van het sloopbedrijf.

Materialen hergebruiken

De Glasbak, die inmiddels al drie jaar leeg staat, wordt circulair en zo duurzaam mogelijk gesloopt. Dit betekent dat de inventaris: zoals deuren en armatuur worden doorverkocht. Volgende week begint de demontage en zullen de spullen aangeboden worden op een bouwmarktplaats.

Maar ook andere grondstoffen worden zoveel mogelijk, zonder tussendoor bewerkt te worden, doorverkocht aan een andere partij. "Zo wordt het glas niet omgesmolten en zijn we zo duurzaam mogelijk bezig en is er minder stikstofuitstoot', vertelt Vermeulen.

En wat daarna?

Het sloopbedrijf verwacht in maart helemaal klaar te zijn met de sloop van de gevangenis. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat met de gemeente in gesprek over de toekomstige ontwikkeling van de locatie.

Hoorn gaf eerder aan daar pas na 2022 een besluit over te willen nemen. Ook om niet teveel woningbouwprojecten tegelijk in Hoorn te hebben. "Teveel woningen in één keer op de markt betekent dat ontwikkelaars afhaken", vertelde woordvoerder Marieke van Leeuwen destijds.