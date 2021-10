Het einde van gevangenis 'de Glasbak': zo zag het dorp achter tralies eruit

Nog één keer voor de sloop van de gevangenis in Zwaag kreeg NH Nieuws de kans om binnen te kijken. Medewerkers blikken terug op een bijzondere tijd: van ontsnappingen tot drugssmokkel. Maar ook over de verbondenheid onder collega's en de diepe wrok over het einde van 'de Glasbak'. Verslaggever Maarten Edelenbosch maakte er een documentaire in twee delen over.

"Sinds in 2018 duidelijk werd dat de gevangenis dicht ging wilde ik binnen kijken. Je rijdt er regelmatig langs, maar wat achter de muren gebeurde bleef altijd een mysterie. Uiteindelijk is het gelukt en dankzij betrokkenen heeft het een schat aan verhalen opgeleverd", aldus Edelenbosch. Gelijk een ontsnapping De medewerkers omschrijven het als een dorp achter tralies. Geopend in 1989, bleek al snel de beveiliging nogal broos. Bewaarder Pim Jaski draaide in het begin een week proef als gevangene en bedacht een plan om te ontsnappen tijdens het sporten. "De bal werd over me heen geschoten en ik ging de bal halen. Er liepen tralies tot boven aan de muur. Dus ik ben er in geklommen. Er was toen nog geen muurbeveiliging, dus ik kan zo vertrekken. Daarna heb ik aangebeld bij de portier bij de ingang dat ik weer terug kwam", vertelt hij lachend. Dit zou zeker niet de laatste keer zijn...

De volledige documentaire zie je hierboven, maar is ook te zien bij NH Nieuws op tv om 18.15, 20.15 en 22.15 uur. Volgende week donderdag 4 november volgt deel twee over een spectaculaire gewapende ontsnapping met een helikopter.

Er werd ook regelmatig geprobeerd spullen naar binnen te smokkelen, vooral drugs. Dit gebeurde vaak via het bezoek. Na afloop van de visite, moesten de gevangen nog altijd langs de 'selectorknop'.

Quote "Groen licht was fouilleren, rood was uit de kleren" petra, oud-bewaarder gevangenis zwaag

"Daar moesten ze dan op drukken. Groen licht was fouilleren, rood was uit de kleren. Dat ging volledig willekeurig. Zo konden ze ons niet beschuldigen dat we dezelfde kozen om te visiteren, omdat we de pik op ze hadden. Ze drukten zelf op de knop", legt oud-bewaarder Petra uit die de laatste rondleiding geeft.

NH Nieuws / Maarten Edelenbosch