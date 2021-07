Voormalige gevangenis in Zwaag gaat in oktober tegen de vlakte

De voormalige gevangenis in Zwaag wordt in oktober gesloopt. Dat meldt eigenaar het Rijksvastgoedbedrijf aan NH Nieuws. Het gebouw staat al bijna drie jaar leeg.

Vorig jaar mei kwamen de gemeente Hoorn en het Rijksvastgoedbedrijf overeen het gebouw met onder meer 288 cellen te slopen. In 2018 werd de gevangenis, in de volksmond beter bekend als 'de glasbak', gesloten omdat er een overschot aan cellen was.

Lange tijd bleef onduidelijk wanneer het pand gesloopt zou worden. Maar alle onderzoeken zijn inmiddels afgerond. "Het aanbestedingstraject is gestart. We verwachten in de tweede helft van oktober de definitieve opdracht te verstrekken. Dan kan door de opdrachtnemer direct gestart worden met de sloop", aldus een woordvoerder.

Mogelijk woningbouw

Wat er daarna gaat gebeuren met het terrein is onduidelijk. De roep om woningbouw is groot, maar de gemeente zei daar al eerder over pas na 2022 een besluit te willen nemen. Vooral ook om niet teveel woningbouwprojecten tegelijk in Hoorn te hebben. "Teveel woningen in één keer op de markt betekent dat ontwikkelaars afhaken", vertelde woordvoerder Marieke van Leeuwen destijds.

Niet iedereen blij met sloop

Stichting De Glazen Stad kwam nog met plannen om de gevangenis te redden van de sloopkogel. Volgens initiatiefnemers Hans Stuijfbergen en Ron Dol was er van alles mogelijk met het gebouw. Dat het nu definitief gesloopt wordt vindt Stuijfbergen jammer. "Het had nu al prima als tijdelijke huisvesting kunnen dienen. Maar we wisten dat ze het zouden slopen. We hebben toentertijd een brief gestuurd naar de politiek in Hoorn om erover in gesprek te gaan, maar de gemeente wilde niks. Het is kapitaalvernietiging, maar de gemeente heeft nu eenmaal anders besloten."

Stuijfbergen hoopt wel dat er snel na de sloop wordt begonnen met woningbouw. Al weet hij ook dat de gemeente eerder zei dat, dat niet gaat gebeuren. "Dat ze andere woningbouwprojecten niet in de wielen willen rijden vind ik een vreemd argument, gezien de woningnood. Ik hoop maar dat het terrein niet jaren braak blijft liggen."