Sluiting gevangenis Zwaag blijvend litteken voor ex-bewaarder Richard

Het was één de mooiste periodes uit het werkleven van ex-bewaarder Richard: zijn tijd in de gevangenis in Zwaag. Maar daar kwam door de plotselinge sluiting abrupt een einde aan. "Het is alsof ze een fotoboek door het midden scheuren van iedereen die nog leeft, dat is pijnlijk."

Richard is één van de mensen die aan het woord komt in de documentaire 'Een dorp achter tralies: het einde van de Glasbak' van NH Nieuws. Elf jaar lang werkte hij in de gevangenis en begeleidde gedetineerden in hun dagelijks leven. Dat leverde soms heftige situaties op.

Incidenten hakken erin

"In elke gevangenis zijn er mensen die zichzelf het leven proberen te ontnemen. Dat zijn de dingen die er inhakken. Dat je soms gelukkig op tijd bent, of te laat. Dat is niet wekelijks of maandelijks. Maar dat zijn de dingen die je bijblijven: heftige vechtpartijen, het geweld."

Het waren vooral de collega's die het werk leuk maakte. "Het zijn geen collega's, het zijn vrienden. We hebben een heel hechte band, nog steeds", legt Richard uit. Maar toen kwam die zwarte dag in juni 2018. Plotseling horen de medewerkers dat de gevangenis in Zwaag moet sluiten, vanwege een cellenoverschot.

Uit het gevangeniswezen gestapt

Voor Richard ook het moment om afscheid te nemen van het gevangeniswezen. Nu werkt hij voor het Leger des Heils met verslaafden en mensen met psychische problemen. "Daklozen, mensen in eenzaamheid, dankbaar werk. Als ik nu naar huis ga, dan zwaait er iemand. Die zegt: 'tot ziens'. Dat was bij de gevangenis niet zo", vertelt hij lachend.

Toch doet het hem nog wel pijn dat na zijn werk, ook het gebouw in Zwaag zelf verdwijnt. "Onnodig, geldverspilling. Niet over nagedacht denk ik. Er staat gewoon een goed gebouw. Er is nog steeds een cellentekort, er liggen zaken op de plank. Waarvoor gebeurt dit? Als je hier geld tegenaan gooit dan heb je die tent zo weer op de rails."

Bekijk hier de volledige documentaire 'Een dorp achter tralies: het einde van de Glasbak'