Rechtszaak tegen zes verdachten vergisontvoering Cruquius van start: hoe zat het ook alweer?

De strafzaak tegen de zes mannen die verdacht worden van de geruchtmakende ontvoering in Cruquius begint vandaag. Het was afgelopen zomer the talk of the town en stond al snel bekend als de 'vergisontvoering': de daders hadden volgens het Openbaar Ministerie namelijk een onschuldige man uit Hoofddorp bijna een week van zijn vrijheid beroofd.

Op 5 augustus staat het normaal zo rustige Cruquius op zijn kop. Een 56-jarige man uit Hoofddorp wordt daar, vlak bij de meubelboulevard, uit een auto getrokken en meegenomen in een rode bestelbus. De politie zet de achtervolging in en komt uit in Gouda waar zes mannen uit de regio van Rotterdam worden aangehouden.

Ondanks de aanhoudingen wordt de ontvoerde man nog niet gevonden. Al snel meldt de politie dat de ontvoering van de man uit Hoofddorp een vergissing moet zijn geweest, hoewel dan nog niet duidelijk is wie het eigenlijke doelwit was. Er wordt 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar de man leidt.

'Zulke vergissingen bij ontvoeringen lijken niet heel veel voor te komen', zegt criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit. "Dat is omdat het meestal vrij duidelijk is wie je moet hebben. In de meeste gevallen is zo'n ontvoering een drukmiddel in het criminele circuit."

Bijna 2.000 kilo cocaïne

Een kleine week na de kidnapping 'dumpen' de ontvoerders de Hoofddorper 's nachts in Delft, waar hij aanbelt bij een huis. Hij blijkt te zijn mishandeld, maar maakt het naar omstandigheden goed. Weer een paar dagen later meldt Alex R., het vermeende eigenlijke doelwit van de ontvoering, zich bij de politie.

Hij vertelt dat de ontvoering vermoedelijk te maken heeft met de onderschepping van 1.899 kilo cocaïne tussen bananen vanuit Ecuador in de haven van Antwerpen op 28 juli, en dat hij enkele dreigbrieven had ontvangen.

Kort nadat R. zich heeft gemeld bij de politie, gaat zijn bedrijf in Zwijndrecht in vlammen op, en volgt er een reeks bedreigingen en aanslagen, onder meer op de woningen van R.'s vriendin en schoonzoon in Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht.

