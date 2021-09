Deze drie mannen worden nog gezocht voor hun rol bij de vergisontvoering in Cruquius

De beelden die gisteravond werden getoond in het programma Opsporing Verzocht zijn gemaakt door een beveiligingscamera in Gouda, enkele uren nadat op 5 augustus een 56-jarige Hoofddorper in een Mercedes Vito werd getrokken en ontvoerd. Voor de uitzending had de politie al bekendgemaakt dat er nog drie verdachten werden gezocht.

Enkele uren na de ontvoering werden in Gouda al zes verdachten aangehouden. De Hoofddorper en de auto waren op dat moment nog steeds spoorloos. Een paar dagen later werd de Vito gevonden, en zes dagen na de ontvoering dook de ontvoerde man op in Delft.

Zakenman eigenlijke doelwit

Al snel liet de politie weten dat de daders hoogstwaarschijnlijk de verkeerde persoon hadden ontvoerd. Het eigenlijke doelwit, een 59-jarige zakenman, meldde zich later bij de politie. Het bedrijfspand in Zwijndrecht waar hij werkt, werd in brand gestoken, en ook panden van zijn vrouw en haar zoon in Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht werden bestookt.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de reeks dreigbrieven en de vergisontvoering in Cruquius te maken hebben met de onderschepping van 1.899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Het OM heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar een doorbraak in de zaak.

Signalement

De drie gezochte verdachten zijn alle drie stevig gebouwd, lichtgetint en hebben kort, donker haar. Twee van de drie verdachten hebben een baardje.