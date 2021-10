Criminelen agressiever en werkdruk hoog in Zaanbajes: een interview met de directeur

Agressievere criminelen en minder personeel op de afdeling leiden tot een toenemende werkdruk onder de werknemers van Justitieel Complex Zaanstad. Dit zegt directeur Obe Veldman in een gesprek met NH Nieuws. Toch ziet hij geen noodzaak om drastische maatregelen te nemen: het is volgens hem niet onveilig in de bajes. Hij wil wel dat klokkenluider 'Dave' zich bij hem meldt.

Met een diversiteit aan de gepleegde delicten, achtergronden en psyche van gedetineerden is er volgens Veldman een grote complexiteit aan problematiek binnen zijn muren. Het zou één van de redenen zijn dat er ogenschijnlijk zo vaak wat aan de hand is, met afgelopen zondagnacht een nieuw dieptepunt: een gevangene van de PPC berooft zichzelf van het leven.

Het was een roerige week voor de gevangenisdirecteur (62) uit Friesland, die sinds 1 oktober 2018 aan het roer staat van het duizend bedden tellende complex in Westzaan. Het is best andere koek dan de kleinere Penitentiaire Inrichting Lelystad, waar Veldman hiervoor bijna een decennium de baas was.

Het gesprek met Veldman tijdens een bezoek aan de gevangenis is naar aanleiding van een pijpende juriste , opnieuw een ontslagen vrouwelijke cipier en de grote zorgen van 'Dave' (een gefingeerde naam) over zware werkdruk en onervaren personeel. "Als je de opsomming zo hoort, denk je inderdaad: dat is een hoop."

Hoewel klokkenluider 'Dave' in een nieuw gesprek met NH Nieuws niet naar dit laatste zelfmoordincident verwijst - wat op de relatief gesloten PPC gebeurt ontgaat veel PIW'ers van andere clusters - uit hij wel alweer zijn zorgen over onderbezetting en onervaren personeel op de afdelingen.

Elke suïcide wordt volgens hem intern onderzocht en keer op keer zou niets erop wijzen dat er structureel (dezelfde) fouten worden gemaakt, of overeenkomsten zijn. Wat dan de reden is dat dit kan gebeuren? "Gewoon pech. Vrees ik. Je kan nu eenmaal niet iedereen 24 uur per dag in de gaten houden. Maar het raakt ons wel allemaal."

"Hij is de vijfde keer dit jaar. Vijf. Dat is niet niets." Volgens Veldman pleegde vorig jaar één gevangene in Zaanstad zelfmoord, in 2019 nul. Ondanks de grote stijging is er geen sprake van een trend, verzekerd hij.

"We hadden een tijdje vier mensen op een groep. Dat was net goed. Als we nu een zieke hebben, is er een probleem"

"Ik mis belangrijke signalen, doordat ik soms te druk ben met bijvoorbeeld administratieve handelingen. We hadden een tijdje vier mensen op een groep. Dat was net goed. Als we nu een zieke hebben, is er een probleem." Er staan op dit moment namelijk gemiddeld drie PIW'ers op een groep van 48 gevangenen.

Formeel, volgens richtlijnen van Dienst Justitiële Inrichtingen, moet er één medewerker op twaalf gedetineerden (die buiten hun cel zijn) staan, twee op 24 en drie op 36. Vanwege kosten en efficiëntie heeft Veldman één PIW’er minder op een groep gezet.

"We hebben gemerkt dat dit wel kan. Het is in andere gevangenissen ook het geval", stelt hij. En toch, als we hem vragen naar hoe dit vroeger bij Veldman in de gevangenis in Lelystad was, fronst hij. "Ja, toen stonden er wel meer PIW'ers op minder gedetineerden."

Verharding criminelen

Tijdens het gesprek met NH Nieuws benoemt Veldman meermaals de verharding van de criminaliteit en hoe dit zich op dagelijkse basis uit in zijn bajes. "Gedetineerden zijn brutaler en ook agressiever naar elkaar maar ook naar de medewerkers."

Het vermeende schrikbewind van motorbendeleider Lysander de R., die na intimidatie van personeel en een mogelijke dodenlijst is overgeplaatst, is een voorbeeld van de bruutheid van criminelen.

Op de vraag of er dan juist niet meer cipiers nodig zijn is Veldman even stil. "De werkdruk is inderdaad hoog en we hebben te maken met een doelgroep die complexer is geworden." Maar, stelt hij, als een PIW'er zich niet veilig voelt, is hij bevoegd om gedetineerden in kleinere groepen te laten luchten. Of cipiers zo'n gevoel van onveiligheid snel zouden toegeven? "Dat durf ik niet te zeggen. Dat hoop ik."

En dan het opleidingsniveau: volgens Veldman voldoen alle PIW'ers aan de scholing. In de kritiek dat in een penitiarie inrichting medewerkers minimaal hbo-opleidingsniveau moeten hebben, kan hij zich absoluut niet vinden. "Ieder persoon is anders. Ik ken mbo'ers die dit werk fantastisch doen, en hbo'ers die dit nooit zouden kunnen."