Voetbal met xtc, hasj en telefoon over gevangenismuur van Zaanstad geschopt

Cipiers van Justitieel Complex Zaanstad hebben deze week een 'pretpakket', bestemd voor één van de gevangenen, op tijd weten te onderscheppen. In een over de gevangenismuren geschopte voetbal zaten grote brokken hasj, xtc, vloei, een telefoon met oplader en simkaarten.

Dit meldt de directeur van de gevangenis Obe Veldman in gesprek met NH Nieuws. Er worden regelmatig grote controles en celinspecties gehouden om smokkelwaar, zogenaamde contrabande, op te sporen, maar deze truc had hij nog niet eerder gezien.

Vanmiddag verschijnt op NH Nieuws.nl een interview met de directeur van de megagevangenis Obe Veldman. Dit is naar aanleiding van een reeks incidenten waarover we vorige week berichtten: een pijpende juriste, een ontslagen medewerkster en zorgen van cipier Dave over werkdruk en onervaren medewerkers. Obe Veldman: "Ik wil graag met Dave praten."

Onder gedetineerden gaan in de aanloop naar de 'dropping' geruchten dat er op dat moment plannen worden gesmeed om tijdens een geplande sportactiviteit op één van de velden buiten op het complex iets naar binnen te smokkelen. En dat kwam de Penitentiair inrichtingswerkers (PIW'ers) ter ore. "Mijn personeel kreeg via via te horen dat er maandag voetbal over de muur zou worden geschopt met daarin spullen, bestemd voor een gevangene", aldus Veldman. Na overleg besluiten de PIW'ers de sportles te cancelen, alleen was dit blijkbaar niet overgekomen bij de handlangers van de betreffende gedetineerde. Op het moment dat de les zou plaatsvinden, wordt er namelijk alsnog een bal over de muur geschopt. "Het was een voetbal en toen we hem opensneden bleken er grote brokken hasj, simkaarten, een telefoon, vermoedelijk xtc-pillen en een oplader in te zitten", vertelt Veldman.

Het is niet duidelijk voor wie de spullen bestemd waren en er zijn ook geen sancties uitgedeeld. De spullen zijn opgeslagen en de bal is vernietigd. Er worden vaker dingen de gevangenis in gesmokkeld. Exacte cijfers daarvan zijn niet bekend. Veldman is in dit geval blij dat de buit onderschept is. "Deze spullen zijn niet binnengekomen. Maar we weten natuurlijk niet wat we níét onderscheppen."

