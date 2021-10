Opnieuw medewerkster Zaanse gevangenis ontslagen om 'rommelen met een boef'

Een medewerkster van Justitieel Complex Zaanstad is begin oktober ontslagen, omdat ze een relatie had met een gedetineerde. Dit bevestigt Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Gisteren werd ook al bekend dat een rechtsbijstandverlener deze maand in diezelfde gevangenis en dezelfde vleugel is betrapt op orale seks met een gedetineerde .

De DJI wil in dit geval alleen kwijt dat er sprake was van een 'onprofessionele relatie met een (ex-)gedetineerde' en dat haar dienstverband, nadat dit uitkwam, is beëindigd. Medewerkers van de gevangenis zeggen dat de vrouw op de afdeling Oost 500 aan het 'rommelen was met een boef'. Dit meldt een bron aan NH Nieuws.

De ontslagen vrouw was volgens de bron een penitentiaire inrichtingswerker, die verantwoordelijk was voor de bewaring en beveiliging van gedetineerden. Daarnaast begeleiden 'PIW-ers' zoals zij de gedetineerden als mentor.

'Zag haar hoofd op en neer gaan'

Nog geen twee weken na haar ontslag kwam gisteren dus de onthulling dat een rechtsbijstandverlener door een medewerker van de gevangenis in een spreekkamer in diezelfde oostvleugel is betrapt op seksuele handelingen met een gevangene.

"Ik zag haar hoofd op en neer gaan en toen ik ze betrapte, stond ze op en veegde haar mond op een rare manier af", is te lezen in een rapportage van de postmedewerker, die in handen is van NH Nieuws.