Noord-Hollandse cipiers slaan alarm: 'Nauwelijks controles door hoge werkdruk'

ZAANSTAD - Cipiers uit drie Noord-Hollandse gevangenissen luiden de noodklok over de werkdruk. Door hun grote aantal taken en het gebrek aan collega's komen ze nauwelijks aan controles toe, en kunnen gevangenen doen er laten wat ze willen.

De Telegraaf schrijft dat er meldingen uit de gevangenissen op Schiphol, in Zaanstad en in Heerhugowaard zijn ontvangen. Namen noemt de krant niet, want klokkenluiders zijn bang hun baan te verliezen als ze de misstanden aan de grote klok hangen.

Onlangs werd bekend dat er in de nieuwe gevangenis in Zaanstad van alles naar binnen werd gesmokkeld. Nadat in een video te zien was dat feestende gevangenen beschikking hadden over de nodige genotsmiddelen, werden de cellen uitgekamd. Behalve telefoons en wapens werden bij die inspectie ook soft- en harddrugs gevonden.

'Blowen houdt ze rustig'

Volgens Rob Minkes van de centrale ondernemingsraad zijn de gebrekkige controles het gevolg van een personeelstekort. "We zijn zo uitgekleed dat we door de bomen het bos niet meer zien." Soms zou drugsgebruik zelfs door de vingers worden gezien. "In sommige instellingen zeggen ze zelfs: "Laat gevangenen maar lekken blowen. Dat houdt ze in ieder geval lekker rustig."

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) schrijft de voortdurende smokkel vooral toe aan de creativiteit van gevangenen: steeds vinden ze nieuwe manieren om verboden goederen mee naar binnen te smokkelen.