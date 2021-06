Kopzorgen bij gemeenten door structureel tekort aan huisvesting arbeidsmigranten

Alleen al in de Kop van Noord-Holland is een tekort van 3.000 slaapplekken voor arbeidsmigranten. Dit worden er naar verwachting in de toekomst alleen maar meer. Gemeenten weten niet goed wat ze hier mee aan moeten. Den Helder, Hollands Kroon en Schagen zoeken nu met hulp van de provincie naar geschikte locaties voor huisvesting. Ook West-Friesland overweegt onderzoek te doen naar goede huisvestingslocaties.

Veertien potentiële locaties zijn geselecteerd in de Noordkop, zo werd vorige week bekend . De plekken variëren van Warmenhuizen tot Winkel en van 't Veld tot Middenmeer. Ook het Joods Werkdorp staat (weer) op de lijst. Eigenaar en ontwikkelaar Joep Karel hoopt dat zijn voorstel om, nu, 160 arbeidsmigranten onder te brengen op het terrein - en tegelijkertijd een herinneringscentrum en museum over het Joods Werkdorp te realiseren, er doorkomt. "Als er een streep gaat door mijn plan, ben ik er echt klaar mee. Het is voor mij ook eindig."

Portret

Pawel Smakowski (40) en Renata Franckowiak (37) kunnen erover meepraten als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten. Toen Pawel in 2004 alleen naar Nederland kwam, ervoer hij hoe moeilijk het voor de Poolse arbeidskrachten was om een werkvergunning te krijgen. Daardoor had hij bijna iedere week ander werk, soms helemaal geen werk en deelde hij een kamer met andere arbeiders. En toch was het beter werken dan in Polen. Hier had hij tenminste werk en verdiende hij genoeg geld om een bestaan op te bouwen.

Zijn vriendin Renata volgde hem na haar eindexamen en kwam hier in eerste instantie om een spaarpotje op te bouwen voor haar studie. Aangezien zij ook de Frans nationaliteit had, kon zij wel meteen een werkvergunning krijgen. In die twee maanden seizoensarbeid verdiende Renata echter zo veel dat ze besloot om een tussenjaar te nemen om te sparen. In dat jaar maakten ze veel vrienden en raakten ze steeds meer gewend aan het werken en leven in Nederland. Zo verplaatste hun Poolse leven zich geleidelijk naar Nederland. Na een stroef begin - kamertjes in verschillende delen van Den Haag - vonden ze na een paar maanden een plek waar ze samen konden wonen. Een etage in een gedeeld huis met twee bevriende Poolse stellen. Uiteindelijk bleven ze tien jaar in Den Haag wonen.

Nadat Pawels werk zich verplaatste naar bedrijventerrein Agriport in Middenmeer moest het stel wel verhuizen. Eerst zocht hij een plek om doordeweeks te overnachten en ging hij in het weekend terug naar Den Haag. Ondertussen schreven ze zich in bij de woningcorporatie om een huisje te vinden in Hollands Kroon. Dat werd na twee jaar wachten een huurwoning in Slootdorp. Nadat Renata was bevallen van hun dochter Hanna (nu 8) kreeg ze werk bij een uitzendbureau voor arbeidsmigranten. Op een gegeven moment stond het tweetal voor de keuze om terug te gaan naar Polen of in Nederland te blijven. Ze besloten te blijven en wonen nu in een koophuis in Slootdorp. "We hebben in Polen nooit gewerkt of op onszelf gewoond, alleen in Nederland", zo legt Pawel uit.