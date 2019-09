Opnieuw zorgen over plannen van huisvesting arbeidsmigranten bij Joods Werkdorp

SLOOTDORP - Bij het monumentale Joodse Werkdorp, vlakbij Slootdorp, moeten zeven nieuwe barakken verrijzen waar 280 arbeidsmigranten komen te wonen. In het hoofdgebouw moet een museum komen over de geschiedenis. Omwonenden kregen gisteravond uitleg over de meest recente plannen van eigenaar en ontwikkelaar Joep Karel.

Op de avond waren zo'n zestig mensen afgekomen. Zij begrijpen dat er goede huisvesting moet komen voor de vele arbeidsmigranten die vooral in de agrarische sector aan het werk zijn, maar maken zich wel zorgen over overlast.

Gesprekken

"Dat zijn veel emotionele reacties", zegt eigenaar Joep Karel. "Als de plannen doorgaan, dan gaan we elk kwartaal met de gemeente om tafel om over eventuele overlast te praten."

Karel haalt als voorbeeld een andere locatie aan in Brabant, waar de beheerder samen met overheid en politie de zaak in de gaten houdt.

Het is niet de eerste keer dat de plannen rond arbeidsmigratie op het terrein voorbij komen, maar volgens Joep Karel is er wel wat veranderd. "De druk op huisvesting is nog groter. Je ziet dat gewone huizen soms illegaal verhuurd worden. Die mensen moeten een menswaardig onderkomen hebben."

Gedrag

De bewoners rond het terrein denken, net als de vorige keer, dat al die extra mensen voor verkeersoverlast gaan zorgen. Maar ook gedrag is een kwestie. "We moeten er goed aan denken dat we hier straks heel veel volk krijgen. En daar zullen gerust heel veel goeden tussen zitten, maar de slechten zullen het verkwanselen", zegt één van hen.

De plannen zijn nog niet helemaal rond. Het leek erop dat Stichting Joods Werkdorp het museum in het hoofdgebouw zou gaan draaien. Maar er is onenigheid over het gebruik van het pand. "Karel wil 25% van het gebouw zelf gebruiken als recreatieruimte", legt Ron Bar-El uit van de stichting. "Wij vinden dat het pand volledig museum moet zijn."

"We hebben een dispuut", beaamt Joep Karel, "Dat kan een breekpunt zijn. Ik wil verder met de stichting, maar anders maak ik zelf een museum. Ik heb Joël Cahen, oud-directeur van het Joods Historisch Museum dan als expert."

De plannen komen binnenkort bij de gemeente Hollands Kroon ter inzage. Omwonenden kunnen dan hun zienswijze indienen.