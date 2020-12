Nieuwe ontwerpen voor plannen Joods Werkdorp bij Slootdorp zijn klaar

SLOOTDORP - Inmiddels is ondernemer Joep Karel al weer 13 jaar eigenaar van het terrein rond het voormalig Joods Werkdorp bij Slootdorp. In het pand moet een museum komen, buiten huisvesting voor arbeidsmigranten. De gemeenteraad stelde extra eisen en nu ligt er een nieuw ontwerp.

"Ik ben er van overtuigd dat als dit er eenmaal staat, het een enorme verrijking is voor de hele regio", vertelt Karel in het gebouw. Hij is inmiddels 13 jaar eigenaar van het pand, "Ik was 39 toen ik het kocht en wist eigenlijk niet veel van de historie. Nu ben ik 52 en word je elke dag nog meer bewust van dat dit erfgoed behouden moet blijven voor Hollands Kroon en ver er buiten"

Geschiedenis

Het Joods Werkdorp werd voor de oorlog opgericht om Joodse vluchtelingen op te vangen en ze een vak te leren zodat ze klaar waren voor een nieuw bestaan in Palestina en Zuid-Amerika. In 1939 woonden er zo'n 300 mensen. In 1941 wordt het werkdorp door de Duitsers ontruimd. Meer dan 200 bewoners komen nooit meer uit de kampen terug.

De plannen van Karel liggen gevoelig in de buurt. De opvang van arbeidsmigranten stuit op verzet. De gemeenteraad liet eerder de aantallen naar beneden bijstellen en stelde extra eisen. "We voldoen met deze plannen aan de wensen van de raad," stelt Karel. "Participatie staat als eis in de overeenkomst maar ik vind dat je altijd met de buurt moet overleggen. Praat mee, laat horen wat je zorgen zijn. Ook straks, áls het hier allemaal staat, willen we om het kwartaal om de tafel."

Corona

Om de nieuwe ontwerpen te kunnen presenteren waren er voor woensdagmiddag meerdere informatiesessies ingepland. Door de nieuwe coronaregels konden die niet doorgaan. Karel: "Ja dat was een grote teleurstelling. Er zouden zo'n 80 mensen komen, zowel uit de buurt als zelfs uit Israël en uit de cultuursector. We hebben er hard aan gewerkt om alles zo transparant mogelijk te doen." Mensen die zich hadden aangemeld krijgen de informatie nu digitaal toegestuurd.

"We staan nu in de grote eetzaal van toen", vertelt architect Arné Peeters, die voor de ontwerpen zorgde van de nieuwe plannen. "Dit zal straks onderdeel worden van de tentoonstelingsruimte. Die krijgt drie peilers: de pioniers in de polder, de ontwikkeling van het werkdorp zelf. Maar ook de naoorlogse periode krijgt aandacht en dat heeft betrekking op de hedendaagse polderpioniers, de arbeidsmigranten."

