Geen opvang arbeidsmigranten in historisch Joods Werkdorp: 'Te massaal'

ANNA PAULOWNA - Er komt geen grootschalige opvang van arbeidsmigranten in het historische Joods Werkdorp bij Nieuwe Sluis. De gemeenteraad van Hollands Kroon stemde tegen het voorstel tijdens de raadsvergadering. Eigenaar Joep Karel wil in het J oods Werkdorp onderdak bieden aan maximaal 280 arbeidsmigranten.

De gemeenteraad van Hollands Kroon is vrijwel unaniem bij het afwijzen van het plan. Het plan is volgens de partijen te massaal, te commercieel en een aantasting van het rijksmonument. Bovendien zou de opvang van 280 seizoensarbeiders niet in verhouding staan tot de 120 dorpsbewoners van Nieuwe Sluis.

'Klaar mee'

De VVD, Senioren Hollands Kroon en het CDA staat nog wel open voor een nieuw voorstel, waarbij maximaal 160 arbeidsmigranten worden opgenomen. Initiatiefnemer Karel reageert diep teleurgesteld. Hij bezint zich op een nieuw voorstel, "maar zoals ik er nu over denk ben ik er klaar mee. Het lijkt de politiek helemaal niet te gaan om het behoud van het werkdorp."