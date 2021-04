Dorpsraad niet verrast over uitkomst onderzoek RIVM: "Die kooksfabriek moet gewoon dicht"

Hoewel niet verrast, is de Dorpsraad Wijk aan Zee wel geschrokken over de uitkomst van het RIVM-onderzoek over de gezondheid van inwoners van de IJmond. "Met name het feit dat huisartsen in de IJmond constateren dat bij ons het aantal gezondheidsklachten veel hoger ligt in vergelijking met woonwijken in de buurt van een industriegebied, vinden wij zeer zorgwekkend", aldus Linda Valent namens de Dorpsraad.

Hoewel het onderzoek geen antwoord geeft op de vraag wat de oorzaak van de gezondheidsklachten is, staat de veroorzaker hiervan voor de Dorpsraad vast: Tata Steel, en dan specifiek kooksfabriek 2. "Deze fabriek, waar twee weken geleden nog een grote brand uitbrak, is versleten en lekt zeer zorgwekkende stoffen", stelt Valent. "Het is niet voor niets dat de Dorpsraad al sinds 2013 verzoekt om deze fabriek te sluiten." Inwoners van de IJmond kampen met veel meer gezondheidsklachten dan op andere plekken in Nederland, zo blijkt het onderzoek dat het RIVM vandaag naar buiten bracht. IJmonders hebben vaker last van acute klachten als hoesten, benauwdheid of prikkelende ogen. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor dan in vergelijkbare gebieden, zo staat in het rapport. Roer omgooien "Met de uitkomsten van vandaag en alle eerdere verontrustende gezondheidsrapporten is het de hoogste tijd voor de overheid om het roer om te gooien en de vergunning aan te scherpen voor Tata Steel en in het bijzonder de kooksfabriek 2", concludeert Valent. "Oplappen is niet meer mogelijk voor deze fabriek." De provincie noemt de resultaten van het onderzoek 'confronterend'. "Het is niet een klacht die vaak voorkomt, maar het is toch wel een aanzienlijke lijst", zegt gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van Gezondheid en Milieu. Volgens Olthof moet er daarom extra hard gewerkt worden aan een gezonde leefomgeving:

Provincie Noord-Holland over RIVM-rapport - NH Nieuws / Aart van Eldik

Tata Steel liet eerder in een reactie weten hard te werken aan maatregelen die de impact op de omgeving verder verminderen. Zo maakte Tata Steel eind maart bekend om samen met het Rijk de verduurzaming van het bedrijf aan te pakken. Een van de oplossingen zal zijn om de CO 2 die wordt afgevangen op te slaan in lege gasvelden in zee. De Dorpsraad ziet geen heil in de duurzaamheidsplannen van Tata Steel, ook het tijdsbestek dat hiervoor is gesteld is volgens hen zorgwekkend. Tegen 2030 zou de huidige uitstoot met veertig procent zijn teruggebracht. Gezondheid voorop "Een CO 2 -opslag op zee met een cokesfabriek die nog vijftien tot twintig jaar lang de omgeving blijft vervuilen is niet de juiste koers", aldus Valent. "Zeker wanneer belastinggeld gebruikt wordt om de banen van Tata Steel overeind te houden, dient gezondheid en het milieu voorop te staan."