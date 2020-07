Maat is vol voor Dorpsraad Wijk aan Zee na 'zorgelijke meetresultaten' RIVM

Geen woord Spaans van Hans Dellevoet, bestuurslid van de Dorpsraad in Wijk aan Zee. Het nieuwe luchtkwaliteitsonderzoek van het RIVM laat zorgwekkende concentraties utrafijnstof zien in de IJmond, met name in Wijk aan Zee. De gemeten waarde wordt in het kustdorp door het RIVM vergeleken met een drukke straat in de stad. "Of het nu grafietregens zijn, grofstof, fijnstof of zelfs ultrafijnstof: keer op keer blijkt uit de onderzoeken weer hetzelfde. Het is nu echt tijd voor actie", aldus Dellevoet tegenover NH Nieuws.

